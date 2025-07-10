Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 10 июля. Китайский юань лишь слегка укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль незначительно понижается на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8435 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Рубль продолжает игнорировать усиление геополитических рисков в связи с очевидной коррекцией риторики Трампа. Впрочем, этому есть объективное объяснение - в условиях относительно адаптированной под вторичные санкции трансграничной платежной инфраструктуры, экономическим агентам рационально минимизировать валютные остатки, в т.ч. с учетом сохраняющихся санкционных угроз, жесткой ДКП и наблюдаемого охлаждения внутреннего спроса. При этом оживление импорта и соответствующий рост спроса на валюту пока не наблюдается. Косвенно на это указывает отрицательная динамика сборов НДС с импорта (в мае -22% г/г, в июне оценочно -17% г/г). В таких условиях пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 рублей", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%).

Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Если для расчета годовой инфляции брать среднесуточный прирост цен за весь июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития), то годовая инфляция на 7 июля подскочила до 9,97%.

Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $70,20 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,09%, до $68,31 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.