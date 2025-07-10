Потенциал снижения рынка акций РФ пока сохраняется - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в настоящее время перепродан, однако потенциал его снижения в целом пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"В целом рост рынка на вечерних торгах в среду мы связываем с техническим отскоком перепроданных акций. При этом риски возобновления снижения велики, и мы не исключаем увидеть индекс Мосбиржи около отметки 2600 пунктов. Во многом нисходящему движению будут способствовать дивидендные "гэпы", - указывает эксперт. - Так, в четверг последний день с нераспределенной прибылью торгуется ВТБ. В пятницу бумага потеряет четверть стоимости, что не сможет не сказаться на индексе Мосбиржи. Выходить на получение дивидендов мы не рекомендуем".

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