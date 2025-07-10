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10 июля 2025 года 09:09

Цены на нефть стабильны

Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом. Азиатские рынки акций в основном растут в четверг, кроме японского. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется около $70,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics.

Американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты.

Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли за день на 1,8%. Между тем в ходе сессии подъем цены достигал 2,7%, в результате чего капитализация производителя графических процессоров некоторое время превышала $4 трлн. Это первая компания, рыночная стоимость которой превзошла данную отметку.

Бумаги фармацевтической Merck & Co. (SPB: MRK) подорожали на 2,9% после того, как она объявила о покупке британской биотехнологической фирмы Verona Pharma за $10 млрд.

Цена акций Starbucks Corp. (SPB: SBUX) поднялась на 0,3%. По данным СМИ, почти 30 инвесткомпаний подали необязывающие заявки на покупку доли в китайском подразделении этой сети кофеен. Претенденты оценивают Starbucks China в $5-10 млрд.

Котировки бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросли на 1,7%. Компания купила около 3% франко-итальянского производителя очков EssilorLuxottica, по сообщениям СМИ, примерно за 3 млрд евро и рассматривает возможность дальнейших инвестиций. Компании уже несколько лет работают вместе над разработкой "умных" очков с искусственным интеллектом.

Стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличились на 3,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 5,4%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,5%. Главный операционный директор компании Джефф Уильямс заявил о том, что покинет пост после десяти лет работы. Его место займет Сабих Хан, ключевой архитектор цепочек поставок Apple и старший вице-президент по операциям.

Капитализация Hims & Hers Health Inc. выросла на 4,7% после того, как специализирующаяся на телемедицине компания объявила о планах расширения своего бизнеса в Канаде в следующем году.

Кроме того, существенно прибавили в цене бумаги строительных компаний, включая D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) - на 5,4%, PulteGroup (SPB: PHM) - на 4,5% и Lennar Corp. (SPB: LEN) - на 4,5%.

Между тем бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,7%, Hershey Co. (SPB: HSY) - на 4,7%, Altria Group (SPB: MO) - на 3%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 217,54 пункта (на 0,5%) и составил 44458,3 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 37,74 пункта (на 0,6%) - до 6263,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 192,87 пункта (на 0,9%) и завершил сессию на отметке 20611,34 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг, за исключением японского индикатора.

В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств, включая Японию и Южную Корею. Трамп также объявил о намерении ввести с 1 августа тариф в размере 50% на импорт меди. Ожидается, что в ближайшее время могут быть введены пошлины на поставки фармацевтических препаратов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК увеличился на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,23%.

Среди компонентов Hang Seng лидируют чипмейкер Sunny Optical Technology Group (+6,1%), выпускающая компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic (+5,8%) и оператор экспресс-доставки ZTO Express (+5%).

Наибольшее снижение демонстрируют котировки бумаг девелопера Wharf Real Estate - на 4%, автопроизводителя BYD Co. и ритейлера JD.com - на 2,3%.

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) снижается на 0,7%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,3%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Meituan (SPB: 3690) - на 1,8% и 0,8% соответственно, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,6%, компьютерной Lenovo - на 0,3%.

Капитализация нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) увеличивается на 1,3% и 1,2% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 мск снизилось на 0,69%.

Цены производителей в Японии в июне выросли на минимальные с августа 2024 года 2,9% в годовом выражении после подъема на 3,3% месяцем ранее. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после уменьшения на 0,1% в мае.

Существенный подъем показывают акции технологических компаний, в том числе Disco Corp. - на 4,2%, Socionext - на 2,4%, Advantest - на 1,7%.

В снижении лидируют производитель оптики Nikon Corp. (-5,4%), генерирующая Tokyo Electric Power Co. (-5%) и ритейлер Aeon Co. (-4,6%).

Сокращается капитализация японских автопроизводителей, том числе Mazda Motor - на 2,6%, Toyota Motor - на 0,9%, Nissan Motor - на 0,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:28 МСК повысился на 1,27%.

Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на отметке 2,5% годовых. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности в стране на фоне ожидаемого введения пошлин на ввозимые в США южнокорейские товары, роста цен на жилье, а также растущей задолженности домохозяйств, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ подтвердил прогноз инфляции на текущий год на уровне 1,9%. Экономический рост, по оценкам центробанка, будет некоторое время оставаться сдержанным ввиду повышенной неопределенности ситуации в международной торговле.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повышается на 0,8%, сталелитейной Posco - на 0,6%. Бумаги автомобильной Hyundai Motor дешевеют на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,62%.

Значительный подъем демонстрируют котировки акций горнодобывающих компании, в том числе Liontown Resources - на 6,7%, Evolution Mining - на 4%, Vault Minerals - на 3,2%, Perseus Mining - на 3,8%, Bellevue Gold - на 3,6%, BHP - на 1,5%, Rio Tinto - на 1%.

В снижении лидируют угледобывающая Coronado Global Resources (-6,5%), Domino''s Pizza Enterprises (-3,7%) и Telix Pharmaceuticals (-3,2%).

Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $70,30 за баррель, что на $0,11 (0,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,04 (0,06%), до $70,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 (0,07%), до $68,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,05 (0,07%), до $68,38 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.

"Несмотря на поток новостей, рынок, похоже, находится в режиме ожидания, - отмечает старший аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Пока не произойдет либо резкого увеличения спроса, либо существенных проблем с предложением, боковой тренд, вероятно, будет сохраняться".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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