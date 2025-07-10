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10 июля 2025 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся на рынке ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июле, с одной стороны, и возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, сообщил в среду Росстат. Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%). Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Сенат США может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун. "Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщило в среду издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тун высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, а Палата представителей США уйдет на каникулы на неделю раньше.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы. Американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты.

Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку. "Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп. В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,27%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 10 июля.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг, за исключением японского индикатора. В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более 10 государств, включая Японию и Южную Корею. Трамп также объявил о намерении ввести с 1 августа тариф в размере 50% на импорт меди. Ожидается, что в ближайшее время могут быть введены пошлины на поставки фармацевтических препаратов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК увеличился на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,23%. Южнокорейский Kospi к 8:28 МСК прибавил 1,27%. Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на отметке 2,5% годовых. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности в стране на фоне ожидаемого введения пошлин на ввозимые в США южнокорейские товары, роста цен на жилье, а также растущей задолженности домохозяйств. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,62%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 мск снизилось на 0,69%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно повышаться утром в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы. Накануне американский президент Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки.

В центре внимания трейдеров остается также ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $70,34 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 0,06%, до $70,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,18%, до $68,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,07%, до $68,38 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,147 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,302 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля снизился на 0,08% и составил 115,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1109,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (-0,62%), "АФК Система-1P-21" (-0,6%), "СТМ-001Р-02" (-0,57%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-07" (+0,25%), "Роснефть-002Р-03" (+0,23%) и "РЖД-001P-17R" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 500 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 28,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Аэрофьюэлз" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-05 в размере 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 22% годовых, а объем - не менее 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 19,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 21,26% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 14 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Миррико" 15 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 3-летних выпусков облигаций: серии БО-П03 объемом 700 млн рублей и серии БО-П04 объемом до 300 млн рублей. По облигациям серии БО-П03 предусмотрены сall-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов (через 1 и 2 года обращения), серии БО-П04 - в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Купоны по выпуску серии БО-П03 фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - 22,5% годовых, что соответствует доходности к ближайшему досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-36-го купонных периодов. По выпуску серии БО-П04 купоны ежемесячные и переменные, определяются как значение ключевой ставки ЦБ + спред 5% годовых. Для 1-го купона значение ключевой ставки ЦБ берется на конец рабочего дня, предшествующего дате начала размещения; для 2-36-го купонов - действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение выпусков запланировано на 17 июля. Выпуски будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ПАО "МОЭК" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001P-04 на уровне 16,5% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в июле 2020 года по ставке 6,8% годовых. Ставка текущего полугодового купона - 9,95% годовых. По выпуску 21 июля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений - с 10 по 16 июля.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-П-27 на уровне 18% годовых. Двухлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в июле 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов до оферты с исполнением 22 июля 2025 года также составляет 18% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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