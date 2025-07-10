"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370-390 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал результаты за июнь и шесть месяцев 2025 года по РСБУ.

Данные по кредитам Сбербанка дают представление о том, как денежно-кредитная политика действует на кредитование - в июне темпы остались умеренными, отмечают эксперты.

Чистая прибыль Сбербанка за 6М25 выросла на 7,5% г/г (до 826,6 млрд рублей) - все благодаря увеличению чистого процентного дохода на 16% г/г и снижению отчислений в резервы.

Рентабельность капитала за 1П25 составила 22%, что соответствует целям менеджмента банка на год.

Соотношение расходов и доходов за шесть месяцев - 29%, что ниже годовых прогнозов в 30-32%.

"На наш взгляд, отчетность нейтральная", - говорится в обзоре экспертов телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.