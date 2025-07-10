Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Окончательный индекс потребительских цен Германии в июне;

- Международный семинар ОПЕК в Вене;

- Акции ВТБ и МТС-банка последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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