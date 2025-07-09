"Эйлер" нейтрально оценивает финансовую отчетность Сбербанка за 1П25

"Эйлер Аналитические Технологии" нейтрально оценивает финансовую отчетность Сбербанка за 1 полугодие 2025 года по РПБУ, сообщается в комментарии аналитиков Светланы Аслановой и Елизаветы Усенковой.

Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за первое полугодие 2025 года: чистая прибыль выросла на 8% год к году, до 827 млрд руб. благодаря увеличению чистого процентного дохода на 16% и снижению отчислений в резервы. Рентабельность капитала за составила 22%, что соответствует целям менеджмента на год.

На взгляд экспертов, группа нацелена на активное управление стоимостью привлечения и доходностью активов для нейтрализации эффекта от более существенного снижения ключевой ставки.

"Мы оцениваем опубликованные результаты как нейтральные и соответствующие нашим ожиданиям. - пишут аналитики. - Отмечаем устойчивость чистой процентной маржи, однако рост операционных расходов и отчислений в резервы остается главным фактором давления на финансовый результат. Мы ожидаем, что второе полугодие предоставит банку возможность для более активного роста активов благодаря снижению процентных ставок. Однако менеджмент также, согласно его заявлениям в рамках Финансового конгресса ЦБ, видит, что ситуация для банков останется непростой в 2025-м и, вероятно, в 2026-м".

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