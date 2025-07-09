Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам РСБУ за июнь 2025 года, согласно которому чистая прибыль составила 143,7 млрд руб. Накопленным за 6М25 итогом прибыль достигла 826,6 млрд руб., ROE - 22,2%.

"Прибыль эмитента выросла на 2,2% м/м и 2,4% г/г. Темп роста прибыли по итогам 6М25 составляет 7,5% г/г, подтверждая, по нашему мнению, способность банка увеличить прибыль по итогам текущего года. По нашим оценкам, акции Сбербанка торгуются с 0,9 к P/BV и 4,3 к P/E на 2025 год, что с учетом ожидаемого дивиденда за 2024 год в размере 34,84 руб./акцию соответствует рейтингу "покупать", - отмечает эксперт.

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