Акции Сбербанка сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет (по РСБУ) за июнь и шесть месяцев 2025 года, отмечают эксперты.

Несмотря на высокий уровень процентных ставок, банк с начала года нарастил кредитный портфель как физических, так и юридических лиц. Динамика показателя чистой прибыли находится в рамках прогноза аналитиков сервиса.

"Ожидаемое нами смягчение денежно-кредитной политики Банка России (дальнейшее снижение ключевой ставки) во 2П25, на наш взгляд, поддержит будущие финансовые результаты Сбербанка, - пишут эксперты в обзоре. - Несмотря на снижение ключевой ставки регулятором 6 июня, мы отмечаем сохранение риска роста резервов банков в случае возникновения сложностей ведения бизнеса у заемщиков на фоне высоких процентных ставок в экономике. Продолжаем позитивно смотреть на акции Сбербанка и считаем их привлекательными для долгосрочного инвестора".

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