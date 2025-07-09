Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается в паре с юанем на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 9 июля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в среду. Рубль отыграл утренние потери и немного укрепляется на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,843 руб., что на 1,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 14 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,4 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 13 копеек, до 91,92 руб./EUR1.

"В парах с долларом и юанем рубль остается вблизи максимумов с начала года. Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях. Жесткие ДКУ поддерживают привлекательность рублевых вложений и одновременно сдерживают восстановление подешевевшего импорта. Поддержку рублю в виде дополнительного предложения валюты на рынке формируют валютные продажи ЦБ РФ в рамках "зеркалирования" операций по инвестированию средств ФНБ. Кроме того, выпуск эмитентами валютных облигаций с расчетами в рублях удовлетворяет часть инвестиционного спроса на валюту без ее фактической покупки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники рынка продолжают анализировать новости на тему антироссийских санкций. Президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Роджер Маршалл настаивают на принятии законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает телеканал NBC News. По их словам, документ должен быть вынесен на голосование "очень скоро".

Авторы законопроекта подчеркивают, что сенаторам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что, возможно, поддержит законопроект о санкциях в отношении России.

Цены на нефть перешли к умеренному подъему днем в среду и торгуются у максимумов за две недели на фоне новых атак на суда в Красном море и повышения прогнозов по ценам от Минэнерго США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск увеличилась на 0,24%, до $70,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,31%, до $68,53 за баррель.

Накануне министерство энергетики США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. Также оно понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов, пишут СМИ. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов на 1,7 млн баррелей.