Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 347 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 12% без учета дохода от дивидендов, говорится в комментарии аналитиков брокера.

"Результаты Сбера за первое полугодие 2025 года оцениваем нейтрально, - пишет эксперт Егор Дахтлер. - Банк сохраняет стабильно высокую рентабельность капитала и высокое качество активов. Рост баланса замедляется, что ожидаемо в условиях высоких ставок".

В первом полугодии 2025 года чистая прибыль банка выросла на 7,5% г/г до 826,6 млрд рублей, а рентабельность капитала сохранилась на высоком уровне в 22,2%. Рост кредитного портфеля остается под давлением высоких ставок. В первом полугодии 2025 года кредиты выросли на 9% г/г (против роста на 15% в начале года). Особенно сильно высокие ставки сказываются на кредитовании физических лиц - динамика роста портфеля снизилась до 5% (с 11% в начале года).

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