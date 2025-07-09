S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6190-6260п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6190-6260 пунктов в среду, баланс рисков остается нейтральным, уровень волатильности на предстоящие сессию оценивается как пониженный, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

Эксперт отмечает, что на среду не запланировано выхода значимой макроэкономической статистики. В фокусе внимания будет публикация протокола заседания ФРС, состоявшегося 17-18 июня.

"Значимых изменений в технической картине после отката S&P 500 от исторического максимума не произошло, - пишет аналитик. - Индикатор RSI немного скорректировался после нахождения в зоне перекупленности, но его высокие значения по-прежнему ограничивают потенциал дальнейшего роста. В качестве базового сценария на горизонте нескольких сессий рассматриваем консолидацию. При коррекции поддержкой для бенчмарка станет предыдущий исторический максимум 6150 пунктов".

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