ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб

Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу с потенциалом роста 24%, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 6 месяцев 2025 года: в июне банк заработал 144 млрд руб. (+2,4% к июню 2024 года), за I полугодие 2025 года - 827 млрд руб. (+7,5% г/г), отмечается в комментарии.

"Жесткая ДКП начинает сказываться на росте резервов и просрочки банка - доля просроченной задолженности выросла до 2,6% (+0,1 п.п. за месяц), показатель COR в июне - до 2,6% против 1,7% в мае, - указывает эксперт. - При этом маржинальность (NIM) в июне оставалась на высоком уровне вблизи прошлогодних значений. На фоне быстрого снижения капиталоемкого портфеля потребкредитов (-12% с начала года) уровень достаточности капитала (Н1.0) продолжает восстанавливаться (14,1%, +0,4% м/м), что позволяет рассчитывать на устойчивость выплаты дивидендов".

Грицкевич ожидает, что Сбербанк в 2025 году сможет повторить свой рекорд по чистой прибыли (~1,6 трлн руб.). По его мнению, рост резервирования не стал неожиданным, частично он будет компенсироваться прибылью от переоценки портфеля ценных бумаг.

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