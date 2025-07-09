Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне новостей на тему санкций

Москва. 9 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль понижается в ожидании новой информации на тему санкций.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8775 руб. (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль проведет торговую сессию в среду в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Не ожидаем на старте торгов в среду существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление, - пишет эксперт в обзоре. - Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне $70 за баррель. В результате, на наш взгляд, пара юань/рубль в среду продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань".

Президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Роджер Маршалл настаивают на принятии законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает телеканал NBC News. По их словам, документ должен быть вынесен на голосование "очень скоро".

Авторы законопроекта подчеркивают, что сенаторам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что, возможно, поддержит законопроект о санкциях в отношении России.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, а днем ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снизилась на 0,1%, до $70,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,13%, до $68,24 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня после того, как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.