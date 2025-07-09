Новых факторов для продолжения роста индекса RGBI нет - ПСБ

Новых факторов для продолжения роста индекса RGBI в настоящее время не видно, вероятно продолжение консолидации рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI остается в "боковике", закрывшись во вторник с минимальными изменениями (115,31 пункта). По-прежнему не видим новых триггеров для роста рынка - ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле на 200 базисных пунктов уже в цене госбумаг, - указывает эксперт. - Внимание инвесторов в среду будет сфокусировано на результатах аукционов ОФЗ (Минфин традиционно предложит два выпуска - 7-летний и 15-летний. Отметим нарастание напряженности в части геополитики - при нейтральных внутренних факторах инвесторы могут переключить внимание на внешние угрозы. Не исключаем умеренного снижения спроса на аукционах госбумаг при сползании индекса RGBI к 115 пунктам".

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