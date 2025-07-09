Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться на фоне возросших опасений новых санкций

Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США, а также неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме. Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Президент США Трамп привержен дипломатическому разрешению украинского кризиса, но у дипломатии есть свои пределы, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс. "Он (Дональд Трамп - ИФ) остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел", - сказала она на брифинге во вторник. По ее слова, Трамп "старается, он не сдается, говорит с людьми, он знает, что может убеждать людей".

"Президент Трамп собирается принимать решение, основываясь на своих личных разговорах, которые у него были, на мнении людей, которых он знает, и других участников переговоров, на советах, которые он получает, в том числе от сотрудников своего кабинета", - отметила Брюс.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленным изменением. Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа. В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%. Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные о динамике цен в Китае. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,8%. Значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,5%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть слабо снижаются утром в среду, а днем ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 0,23%, до $69,99 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 0,8%, до $70,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,19%, до $68,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,6%, до $68,33 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня после того, как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае, из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,917 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,113 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июля вырос на 0,04% и составил 115,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1110,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,74%), "Роснефть-002Р-03" (+0,44%) и "МТС-001P-20" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-1,4%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,77%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение выпуска облигаций серии ПБО-02-10 со сроком обращения 1,7 года (630 дней). Сбор заявок на выпуск объемом 11 млрд рублей прошел 3 июля за час без премаркетинга. По займу будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Спред к ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых.

ООО "Биннофарм групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-06 с офертой через полтора года объемом 2 млрд рублей. Размещение стало третьим за 2025 год. Сбор заявок на выпуск объемом не более 3 млрд рублей прошел 3 июля за час без премаркетинга. Ставка 1-18-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19,5% годовых.

ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ двухлетних облигаций серии 002P-02 объемом 4 млрд рублей на уровне 280 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 16 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П18 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не более 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 22,24% годовых. Условиями займа также будет предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") 18 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций с офертами через 2 года серий 001Р-04 и 001Р-05 общим объемом не более 4 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. По выпуску серии 001Р-05 купоны ежемесячные и переменные. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ на дату сбора заявок + премия не более 400 базисных пунктов. Для 2-24-го купонов значение ключевой ставки Банка России будет браться на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для неквалифицированных инвесторов, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Обе эмиссии удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также страховых резервов.

ООО "ВИС финанс" 22 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом не более 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не более 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 24 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Легенда" установило ставку 13-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 23,75% годовых. Компания разместила выпуск с привязкой к ключевой ставке ЦБ в июне 2024 года. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3,75% годовых.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 21-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 23% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала гасится в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставки 25-28-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 26% годовых. Десятилетний выпуск объемом 300 млн рублей был размещен в июле 2019 года. Формула для расчета квартальных купонов: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки берется по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка пересматривается раз в год.