Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2760п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Поддержать рынок могла бы дорогая нефть, но крепкий рубль нивелирует эту возможность. В фокусе находится традиционная вечерняя статистика по инфляции, но вряд ли она существенно изменит расклад", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.