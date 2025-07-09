Курс рубля пока останется в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль проведет торговую сессию в среду в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Не ожидаем на старте торгов в среду существенного смещения позиций рубля. Несмотря на ухудшение геополитического фона, национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, как минимум, сдержит ее ослабление, - пишет эксперт в обзоре. - Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается преодолеть сопротивление на уровне $70 за баррель. В результате, на наш взгляд, пара юань/рубль в среду продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань".

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