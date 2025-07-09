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09 июля 2025 года 09:09

Brent торгуется у $70/барр.

Nasdaq завершил торги вторника небольшим ростом, S&P 500 и Dow Jones снизились. Акции стран АТР не показывают единой динамики в среду. Нефть отступает в среду утром с двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $70 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленным изменением.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа.

В понедельник Вашингтон уведомил ряд стран о том, что США вводят новые пошлины на импорт их товаров с 1 августа. В частности, на поставки из Японии и Южной Кореи был установлен тариф в размере 25%.

Европейский союз не вошел в число торговых партнеров Штатов, получивших такие уведомления, и продолжает переговоры о заключении торговой сделки. Во вторник президент Трамп сказал, что переговоры проходят хорошо, но при этом добавил, что может направить Евросоюзу уведомление о пошлинах в ближайшие дни.

Трамп также заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в США медь. Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Между тем аналитики Goldman Sachs улучшили прогнозы для фондового индекса S&P 500 и теперь ожидают, что значение S&P 500 через 3 месяца будет составлять 6400 пунктов, через полгода - 6600 пунктов, а через 12 месяцев - 6900 пунктов (ранее прогнозировалось 5900, 6100 и 6500 пунктов соответственно).

Bank of America также повысил прогноз для S&P 500. По оценкам его аналитиков, на конец 2025 года индекс будет составлять 6300 пунктов, а не 5600 пунктов, как предполагалось ранее.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 1,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,03%. Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) сократилась на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) выросли в цене на 7,2%. Компания уведомила регулятора о намерении сократить более 500 рабочих мест в штате Орегон. Ранее западные СМИ сообщали, что Intel планирует сократить штат в совокупности примерно на 20% в рамках усилий по оптимизации структуры управления.

Рыночная стоимость Goldman Sachs Group (SPB: GS) уменьшилась на 1,9%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,1%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 3,2%. Аналитики HSBC ухудшили рекомендации для бумаг Goldman Sachs и Bank of America до "держать" с "покупать". При этом прогнозная котировка для акций Goldman повышена до $627 с $558, для BofA - до $51 с $47. Для JPMorgan Chase & Co. рекомендация ухудшена до "сокращать" с "держать" с прогнозной котировкой на уровне $259.

Wells Fargo (SPB: WFC) потерял 0,9% капитализации. Аналитик Raymond James Дэвид Лонг ухудшил рекомендацию для акций банка сразу на две ступени - до "на уровне рынка" с "активно покупать". Прогнозную котировку он установил на отметке $84.

Бумаги крупнейшей нефтегазовой компании США Exxon Mobil (SPB: XOM) выросли в цене на 2,8%. Exxon предупредила, что снижение цен на нефть и газ негативно сказалось на ее результатах за второй квартал 2025 года. Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), совокупное негативное влияние этих факторов на ее чистую прибыль составило от $1,1 млрд до $1,9 млрд.

Акции конкурирующей Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 4%. Компания стала лидером среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average.

Капитализация биотехнологической компании Moderna подскочила на 8,8% после того, как ведущие медицинские организации подали иск против министра здравоохранения США Роберта Кеннеди, а также министерства здравоохранения и социальных служб страны, обвинив их в том, что их политика в отношении вакцин против COVID-19 представляет угрозу для общественного здоровья.

Цена акций производителя шоколада Hershey Co. (SPB: HSY) упала на 3,2%. Компания сообщила о назначении главным исполнительным директором Кирка Таннера, возглавляющего сеть ресторанов быстрого питания Wendy''s. Таннер займет пост CEO c 18 августа.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,37% и составил 44240,76 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,07% - до 6225,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 20418,46 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные о динамике цен в Китае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обложить пошлиной в 50% импортируемую в страну медь.

Кроме того, он сообщил о скором введении тарифов на импорт полупроводниковой и фармацевтической продукции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали неизменность потребительских цен в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в июне упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 3,3% в предыдущий месяц, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%.

Падение цен производителей произошло 33-й месяц подряд и стало максимальным почти за два года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Henderson Land Development, дешевеющие на 9%.

Рыночная стоимость Hang Lung Properties уменьшается на 3,6%, Zijin Mining Group - на 3,4%, Sun Hung Kai Properties - на 3,1%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,9%.

Капитализация Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) повышается на 5,6%, CSPC Pharmaceutical и Hansoh Pharmaceutical - на 3,8%, Geely - на 2,8%, China Resources Land - на 2%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,2%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Omron (+7,3%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma увеличивается на 7,2%, Casio Computer - на 6,9%, Nissan Chemical - на 5,5%, Sumco - на 5,2%.

Цена бумаг Fujitsu уменьшается на 3,1%, Socionext - на 2,9%, Mitsubishi Heavy Industries и Nissan Motor - на 2,7%, Furukawa Electric - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,5%.

Котировки акций Posco растут на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,3%.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 1,3%, Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,6%.

Капитализация BHP снижается на 0,9%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, а днем ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск снизилась на $0,19 (0,27%), до $69,96 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $0,57 (0,8%), до $70,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,18 (0,26%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,4 (0,6%), до $68,33 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня, после того как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

"Снижение прогноза добычи в США поддержало цены, и нефть выросла вместе с остальными сырьевыми товарами на новостях о пошлинах на медь и новом витке напряженности в Красном море", - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Там три моряка греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей. Что касается меди, то американский президент Дональд Трамп объявил, что намерен обложить пошлиной в 50% весь импорт этого металла в США.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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