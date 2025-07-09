Геополитика пока продолжит давление на рынок акций РФ - "Алор Брокер"

Геополитика пока продолжит давление на российский рынок акций, время для покупок еще не пришло, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"В целом геополитика лишь усилила нисходящее движение индекса Мосбиржи, которое и без этого должно было случиться после очень слабого выхода рынка из "треугольника" вверх 25 июня, а также на дивидендных "гэпах". По-прежнему ждем ухода индекса Мосбиржи под отметку 2700 пунктов и в районе 2650 пунктов готовимся к покупкам", - указывает эксперт.

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