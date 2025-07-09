Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в июне;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- протоколы заседания ФРС США;

- финансовые результаты Сбербанка за 1П25 по РСБУ;

- акции "Московской биржи" и "Группы Астра" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- Акции ПАО "Фикс Прайс" включаются в первый раздел списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

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