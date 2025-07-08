Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 2755п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 8 июля. Рынок акций РФ по итогам основных торгов во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных внешних сигналов, подросшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $70 за баррель) и укрепления рубля; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2755 пунктов; лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,7%, до 512,9 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,58 пункта (-0,02%, в течение дня индекс колебался в рамках 2740-2765 пунктов), индекс РТС - 1110,51 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине "очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Трампа, заявил официальный представитель Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего"".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым.

Дата очередного раунда российско-украинских переговоров по урегулированию на Украине пока не определена, Россия ждет ответа от украинской стороны, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал Песков во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи во вторник двигался с минимальной динамикой. Отсутствие позитива в части геополитики не дает возможности рынку акций вернуться к февральским локальным максимумам в 3000 пунктов, а дополнительным сдерживающим фактором остается крепкий рубль. В фокусе инвесторов на неделе будут данные Росстата по недельной инфляции и дивидендные отсечки.

Нефть Brent к концу вторника развернулась в "зеленую" зону, цена превысила $70 за баррель. Пока сезонный спрос относительно высок, ОПЕК+ может позволить себе наращивать производство. Однако вряд ли рынок готов к продолжению такой ускоренной тактики на остаток года. Навес баррелей ОПЕК+ все еще велик, и в текущую цену рынок закладывает возврат альянса к более сбалансированной стратегии, отмечает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник в основном двигался вокруг рубежа 2750 пунктов. Внешний фон ухудшился - в МИД Франции заявили, что ЕС готовится принять жесткие антироссийские санкции, а США восстановили поставки вооружений Украине. Рост цен на нефть Brent до $70 за баррель компенсировался для российского рынка очередным укреплением рубля.

Президент США Трамп объявил о новых 25%-ных пошлинах в отношении 14 стран, причем Китая среди них не оказалось. Помимо этого, срок введения тарифов продлен до 1 августа, это даст больше времени для переговоров. В среду в КНР будет опубликован июньский индекс потребительских цен (ИПЦ), вечером выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Росстат в середине недели опубликует данные по темпам потребительской инфляции, Сбербанк раскроет отчетность РСБУ за 6 месяцев, акции "ИКС 5" (MOEX: X5) пройдут через дивидендный "гэп".

"В условиях дефицита драйверов можно ожидать преимущественно боковой динамики. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 июля - 2725-2825 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдается разнонаправленная динамика: инвесторы фокусируются на новых торговых инициативах США, подтверждении тарифных рисков и корпоративной отчетности. В центре внимания - действия администрации Трампа, который начал рассылку официальных уведомлений о введении 25-процентных пошлин на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа. Кроме того, озвучены потенциальные тарифы до 40% для других торговых партнеров и дополнительный 10-процентный сбор для стран, поддерживающих политику БРИКС.

На рынке акций РФ во вторник наблюдались консолидационные настроения - сдерживающие рост индекса факторы (геополитические и санкционные риски, дивидендные "гэпы") компенсировались вечерним ростом нефти. Индекс МосБиржи на дневном графике консолидируется между уровнями поддержи и сопротивления - в коридоре 2700-2800 пунктов, констатирует Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "МТС" начали постепенное восстановление после дивидендной отсечки накануне, пытаются развить рост бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,5%, до 59,71 рубля), который начался в конце июня после объявления об итоговых дивидендах за 2024 год. Изменение дивидендной политики привело к снижению уровня выплат по обыкновенным акциям до 2,71 руб. с доходностью 4,6% (против 6,06 руб. годом ранее), но выплаты по привилегированным бумагам при этом были увеличены до 6,25 руб. с доходностью 10,4% (с 6,06 руб. годом ранее). Реестр акционеров под выплаты закроется 13 августа. Таким образом, бумаги "Ростелекома" после дивидендных отсечек по другим ключевым эмитентам в июле продолжат торговаться до начала августа с выплатами и могут чувствовать себя лучше рынка, полагает аналитик.

Бумаги нефтегазового сектора в целом находятся под нисходящим давлением, несмотря на новые попытки роста цен на "черное золото". Возможно, участники опасались ужесточения европейских санкций против отрасли: 18-й пакет ограничений ЕС все еще остается на повестке дня, напомнила Кожухова.

Западные фондовые площадки во вторник пребывают в стадии консолидации, оценивая новости в отношении торговых пошлин Трампа, которые пока коснулись главным образом азиатских стран. Для индексов МосБиржи и РТС поддержками остаются уровни 2730 и 1085 пунктов соответственно в условиях дивидендных отсечек и отсутствия масштабных драйверов восходящего движения. Среднесрочно российский рынок продолжает консолидироваться в узких диапазонах значений, заключила представитель "Велес Капитала".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает в ближайшее время ухода индекса МосБиржи ниже отметки 2700 пунктов.

В качестве объяснений этого можно назвать усиление негативной риторики в отношении России из-за океана, в том числе разговоры о готовности США возобновить военную помощь Украине, продолжающиеся намерения Европы ввести жесткие санкции и непростые отношения России с соседним государством. Но все-таки основная причина нежелания инвесторов покупать акции кроется в ожиданиях снижения экономики РФ и прибылей подавляющего большинства эмитентов, считает эксперт.

Из-за высокой ключевой ставки облигации потенциально сейчас выглядят по доходности не хуже акций, а по риску - намного привлекательнее. Пытаться выкупать "гэп" в акциях "МТС" не рекомендуется - бумаги не смогли закрыть дивидендные "гэпы" прошлых двух лет. "На отрасль связи в целом смотрим негативно, поскольку из-за насыщенности рынка развиваться компаниям сектора особо некуда", - считает Антонов.

Во вторник последний день с дивидендами торгуются бумаги "ИКС 5", дивдоходность составляет около 19%. "Ждем высокой волатильности этой бумаги, но при этом в ней можно рискнуть и получить дивиденды", - полагает эксперт.

С большой вероятностью отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи не устоит, в том числе из-за дивидендных "гэпов". "Поэтому ждем ухода индекса МосБиржи под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках. Для "лонга" фундаментально по-прежнему наиболее привлекательно выглядят акции банков, а спекулятивно - девелоперов и наиболее закредитованных компаний", - считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-1,2%), нейтральны Штаты (индексы акций к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Президент США Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Гилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту после локальной коррекции, восстановив все дневные потери.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,12 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $68,33 за баррель (+0,6% и +1,4% в понедельник).

Поддержку ценам оказывают сильные данные о спросе на энергоносители, которые нивелируют негативный эффект от более масштабного, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. Эксперты и участники рынка полагают, что в августе ОПЕК+ повысит квоты на добычу еще на 550 тыс. б/с, завершив откат добровольных ограничений.

Аналитики HSBC отмечают сезонный характер повышенного спроса на нефть. По мере его спада наращивание экспорта странами ОПЕК+ нанесет более ощутимый удар по нефтяному рынку, усилив понижательное давление на цены, говорится в аналитической записке банка.

В Commerzbank ожидают, что на фоне избытка предложения осенью цена на Brent упадет до $65 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Вашингтон уже сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. В частности, тариф на поставки из Японии и Южной Кореи составит 25%, пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что размер пошлин для некоторых стран может достичь 60-70%.

Между тем в ходе мероприятия в Белом доме американский президент сказал журналистам, что его решение о введении пошлин на импорт с 1 августа является "окончательным, но не на 100%". Противоречивость заявлений Трампа повышает неопределенность на рынках, а также усиливает обеспокоенность потенциальными последствиями его тарифной политики для роста мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Московской регион" (-10,9%, до 1,2295 рубля; выплаты за 2024 год - 0,1505 рубля на акцию), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-3,8%, до 2617 рублей; выплаты за I квартал 2025 года - 80 рублей), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,8%, до 7520 рублей; выплаты за 2024 год - 447,54 рубля).

Также просели акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,7% и -9,8% "префы"), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (-2,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-2,2%).

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-0,7%) планирует окончить и 2025 год с чистой прибылью, хотя результаты ожидаются "существенно скромнее" прошлогодних, сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора и совладелица ПАО "Соллерс" Зоя Каика в кулуарах "Иннопрома" во вторник.

За прошлый год "Соллерс" получил 3,7 млрд руб. чистой прибыли (-24%) и второй год подряд выплачивал годовые дивиденды. Последняя выплата составила 70 руб. на акцию. "Прогнозировать результаты 2025 года пока сложно, но мы рассчитываем, что и этот год мы окончим все-таки с прибылью. Относительно 2024 года результаты будут, конечно, существенно скромнее", - сказала Каика "Интерфаксу".

Выросли акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,1%), "Ростелекома" (+3,5%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (МГКЛ) (+2,9%).

Выручка группы "МГКЛ" в первом полугодии 2025 года выросла до 10 млрд рублей, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат всего 2024 года, говорится в сообщении группы. Количество розничных клиентов группы в январе-июне 2025 года составило 103,6 тыс., увеличившись на 6% к аналогичному периоду предыдущего года.

"Новабев Групп" (MOEX: BELU) (+2,6%), один из ведущих производителей алкоголя в РФ, в первом полугодии 2025 года отгрузил (общие отгрузки) 7,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Отгрузки собственной продукции в отчетном периоде возросли на 6% и достигли 5,6 млн дал. Во II квартале общие отгрузки увеличились на 13% (4 млн дал), отгрузки собственной продукции - на 16% (3,2 млн дал).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,08 млрд рублей (из них 11,84 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,61 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").