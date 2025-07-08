Рубль днем слегка корректируется вниз в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 8 июля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем во вторник, рубль слегка понижается на фоне дешевеющей нефти и в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8525 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,22 руб./$1; контракт EURRUBF подрос также на 1 копейку, до 91,87 руб./EUR1.

"В текущий момент не видим фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом до конца сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Компании-экспортеры, подпадающие под действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки, перевыполняют установленные по уровню реализации валютной выручки требования, продавая порядка 70% от нее, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день основная масса экспортеров у нас законопослушны и вызывают уважение. При нормативе 40% они продают примерно около 70%. Здесь идет рост доли рубля в сделках, и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами", - сказал он, отметив, что операции в долларах, евро и фунтах все еще есть, но их доля "значительно" снижается.

Цены на нефть продолжают слабо снижаться днем во вторник, хотя сумели отступить вверх от внутридневных минимумов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск уменьшилась на 0,03%, до $69,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,19%, до $67,8 за баррель.

По итогам торгов в понедельник контракты на Brent подорожали на 1,9%. Поддержку ценам на нефть накануне оказали сильные данные о спросе на энергоносители, нивелировавшие негативный эффект от более масштабного, чем ожидалось, увеличения квот добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Уведомления о повышении пошлин уже получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон оповестил их, что с 1 августа США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.

Банк России во вторник, 8 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 10 млрд рублей (при лимите 1 трлн 10 млрд рублей и спросе 1 трлн 222,187 млрд рублей) в среднем по ставке 20,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 1 июля, ЦБ разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 251,475 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.