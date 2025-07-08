Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику "префов" Ростелекома лучше рынка - "Велес Капитал"

Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику привилегированных акций "Ростелекома" лучше рынка, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Бумаги "Ростелекома" пытаются развить рост, начатый в конце июня после объявления об итоговых дивидендах за 2024 год, - пишет эксперт в комментарии. - Изменение дивидендной политики привело к снижению уровня выплат по обыкновенным акциям до 2,71 руб. с доходностью 4,6% (против 6,06 руб годом ранее), но выплаты по привилегированным при этом были увеличены до 6,25 руб. с доходностью 10,4% (с 6,06 руб. годом ранее). Реестр закроется 13 августа".

Таким образом, бумаги "Ростелекома" после дивидендных отсечек по другим ключевым эмитентам в июле до начала августа продолжат торговаться с выплатами и могут чувствовать себя лучше рынка, полагает Кожухова.

За 1-й квартал 2025 года при этом "Ростелеком" представил финансовые результаты по МСФО несколько слабее консенсуса и, в частности, продемонстрировал чистую прибыль на уровне 6,8 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, напоминает эксперт. Падение прибыли во многом было связано с процентными расходами, что, по мнению Кожуховой, предвещает возможное улучшение финансового положения компании по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и стоимости кредитования.

"С технической точки зрения привилегированные акции Ростелекома в апреле достигли годового минимума 49,50 руб., после чего поднялись выше, а в июле обновили пик с марта 62,95 руб., - отмечает аналитик. - Краткосрочные сигналы по бумагам на данный момент нейтрализовались, но акции сохраняют базу для развития роста к годовому максимуму 70,40 руб. при положении выше поддержки 59 руб. Фундаментально в пользу акций "Ростелекома" в ближайшие недели могут выступать ожидания дивидендов, снижения ключевой ставки ЦБ РФ и проведения IPOдочерней компании РТК-ЦОД. "Медвежьему" сценарию же может способствовать сохранение общих негативных настроений на фондовом рынке и жесткой позиции центробанка в конце июля".

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