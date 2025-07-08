Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - Freedom Finance Global

Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - индекс Мосбиржи может опуститься до 2700 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1050-1070 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Впереди основная волна дивидендных отсечек, напоминает эксперт в комментарии. В ближайшие недели реестры акционеров закроют "Газпром нефть", ВТБ, Сбербанк, "Московская биржа", "Сургутнефтегаз" и ряд других компаний, входящих в индекс Мосбиржи и имеющих значительный вес при его расчете.

По оценке Freedom Finance Global, только по этим отсечкам рынок может "потерять" суммарно до 1,5-2,5%, если ориентироваться на размеры ожидаемых дивидендов. При средних доходностях от 8% до 15% годовых гэпы тоже будут ощутимыми, и это создает заметный временной прессинг на фондовые котировки в июле.

"Можно ожидать, что рынок в течение месяца будет оставаться под давлением, - прогнозирует Чернов. - Учитывая кумулятивный эффект технических снижений и сдержанный интерес инвесторов к докупке бумаг на просадке, индекс Мосбиржи может опуститься до 2700 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1050-1070 пунктов. В отличие от прошлых лет, когда дивидендные гэпы закрывались в течение 2-3 недель, сейчас такого быстрого отскока ждать не стоит, а основная причина заключается в высокой ключевой ставке и общем спросе на безрисковые инструменты с фиксированной доходностью".

Поэтому эксперт считает, что именно в августе этот фактор проявится особенно ярко. Когда инвесторы начнут получать дивиденды на свои брокерские счета, вероятность того, что эти деньги вернутся обратно в рынок акций, выглядит невысокой, так как ставка ЦБ по-прежнему двузначная, а ОФЗ и банковские депозиты дают доходность в 12-18% годовых без риска и волатильности. Поэтому часть дивидендных выплат, скорее всего, будет переложена в облигации или просто останется в "кэше", полагает аналитик, что охладит потенциал российского фондового рынка текущим летом и понизит шансы на быструю постдивидендную реанимацию.

"Тем не менее, в такой среде можно найти отдельные инвестиционные идеи, - уверен Чернов. - Бумаги с сильной дивидендной историей и устойчивым фрифлоатом - Сбербанк, "Московская биржа", "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - могут интересовать инвесторов с горизонтом 6-12 месяцев. А вот бумаги вроде "МТС", где исторически дивидендные гэпы закрываются очень долго, стоит либо аккуратно набирать, либо подождать снижения ключевой ставки, которая постепенно снизит долговую нагрузку компании".

В целом, стратег инвесткомпании считает, что лето 2025 года для российского фондового рынка - это скорее время выжидания, прежде всего дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ, чем агрессивных покупок.

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