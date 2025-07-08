Потенциал роста акций Транснефти еще не исчерпан - "Эйлер"

Потенциал роста акций Транснефти еще не исчерпан, полагают аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" Андрей Полищук, Виталий Сазонов и Арина Кабисова.

"Фаворит прошлой недели - привилегированные акции "Транснефти" - оказался лучшим в секторе (+2,4% н/н), опередив в доходности индекс Мосбиржи на 2,5 пункта. Акции вновь начали расти после новостей о выделении 2 трлн рублей на капитальную программу в 2025-2030 гг. При крепком рубле мы считаем "Транснефть" наиболее надежной компанией в секторе", - пишут эксперты в комментарии.

Несмотря на то, что за последние три месяца бумаги "Транснефти" уже выросли на 18%, аналитики считают, что потенциал роста еще не исчерпан. По их прогнозам,привилегированные акции "Транснефти" предложат по итогам 2024 года доходность 14% с отсечкой уже 17 июля, а также 13% по итогам 2025 года. На горизонте 13 месяцев бумаги предлагают самую высокую доходность в секторе - 27%.

По оценкам экспертов "Эйлера", компания продолжит генерировать свободный денежный поток для акционеров: средняя доходность по итогам 2025-2027гг составит 17%.

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