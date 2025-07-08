S&P; 500 будет двигаться в диапазоне 6170-6290п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 6170-6290 пунктов на торгах во вторник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 откатился вниз от исторического максимума. Индикатор RSI по индексу широкого рынка немного скорректировался после нахождения в зоне перекупленности, но его высокие значения по-прежнему ограничивают потенциал дальнейшего роста, - указывает эксперт. - В качестве базового сценария на горизонте нескольких сессий рассматриваем консолидацию. При коррекции поддержкой для бенчмарка станет предыдущий исторический максимум 6150 пунктов".

Байтерек также отмечает, что в центре внимания инвестсообщества остается внешнеторговая политика США. На этой неделе Белый дом планирует расширить список стран, получивших письма с уведомлением о новых тарифах, введение которых перенесено на 1 августа. Вашингтон подчеркивает, что переговоры нацелены на достижение максимально выгодных условий для Штатов, причем несколько соглашений близки к финализации.

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