"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 37,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 37,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 28,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент запустил в Дмитрове линию по выпуску алюминиевых пищевых контейнеров. Мощность линии составляет 1200 тонн переработки фольги в год, сейчас она может производить контейнеры десяти видов, их ассортимент будет увеличиваться, - отмечают аналитики. - Потребление в России алюминиевых пищевых контейнеров за последние два года выросло примерно на 40%, спрос как в сегменте horeca, так и в сегменте B2C, имеет хороший потенциал дальнейшего роста".

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 28,7 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

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