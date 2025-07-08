"Префы" Транснефти привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Транснефти" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на ожидаемый прирост добычи вследствие повышения квот ОПЕК+ (с августа текущего года), акции российских нефтедобытчиков не входят в наш список фаворитов на фоне текущих котировок нефти и крепкого курса рубля, - отмечают эксперты в комментарии. - При этом прирост добычи может поддержать доходы "Транснефти" в случае увеличения объемов транспортировки нефти по трубопроводам компании (тарифы на услуги по транспортировке не зависят от рыночной конъюнктуры на рынке нефти). Мы сохраняем позитивный взгляд на привилегированные акции "Транснефти" и считаем их привлекательными для долгосрочных инвесторов".

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