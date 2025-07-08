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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $69,3/барр.
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08 июля 2025 года 09:10

Brent торгуется у $69,3/барр.

Фондовые индексы США упали по итогам торгов в понедельник. Азиатские рынки акций в основном растут во вторник. Нефть дешевеет во вторник утром.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

Акции Tesla (SPB: TSLA) потеряли в цене 6,8% по итогам торгов после объявления главой компании Илоном Маском в выходные о создании новой политической партии - "Партии Америки". Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Маск, по его мнению, "сошел с рельсов". Глава государства отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Штатах, и система, похоже, не предназначена для них".

Химкомпания Dow Inc. (SPB: DOW) сократила рыночную стоимость на 3,4%. Она сообщила, что закроет три производственных предприятия в Европе до конца 2027 года и спишет в связи с этим от $360 млн до $790 млн.

Котировки бумаг инвестиционной BlackRock (SPB: BLK), покупающей за неназванную сумму ElmTree Funds из сферы недвижимости с активами под управлением на $7,3 млрд, снизились на 0,6%.

Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряла 1,7% капитализации на фоне критики в адрес ее главы Тима Кука со стороны торгового советника Трампа Питера Наварро. По мнению Наварро, Кук затягивает перевод производства за пределы Китая.

Рыночная стоимость Strategy Inc. (SPB: MSTR) уменьшилась на 2,1%. Разработчик программного обеспечения сообщил, что может выпустить и продать привилегированные акции на сумму до $4,2 млрд. При этом он зафиксировал по итогам второго квартала нереализованную прибыль от операций с цифровыми активами в $14,05 млрд.

Акции WNS Holdings подскочили в цене на 14,3% после новостей о покупке этой ИТ-компании французской Capgemini за $3,3 млрд.

Капитализация Molina Healthcare понизилась на 2,9%. Страховая компания ухудшила годовой прогноз, а ее предварительная оценка скорректированной прибыли за второй квартал оказалась ниже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,94% и составил 44406,36 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,79% - до 6229,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,92% и составил 20412,52 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут во вторник, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка.

Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

При этом партнеры получат больше времени для переговоров, поскольку "зеркальные" пошлины, объявленные Трампом в апреле, вступят в силу с 1 августа, а не 9 июля, как планировалось ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sunny Optical Technology Group, дорожающие на 5,3%.

Рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings увеличивается на 5,1%, Chow Tai Fook Jewellery - на 4%, BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - на 3,5%, BYD Electronic (International) Co. Ltd. - на 3,3%.

Orient Overseas (International) Ltd. теряет 2,6% капитализации, Wharf Real Estate Investment - 2,1%, China Mengniu Dairy и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - 2%, Nongfu Spring - 1,9%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене акции Tokyo Electric Power (+7,4%).

Рыночная стоимость Omron повышается на 6,9%, Furukawa Electric и Sumitomo Electric Industries - на 6,3%, Fujikura - на 4,9%.

Цена акций Nissan Motor снижается на 5,5%, Tokyo Gas - на 4,4%, Marui Group - на 4,3%, Chugai Pharmaceutical - на 3,2%, Konica Minolta - на 2,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi прибавляет 1,7%.

Котировки акций Korean Air Lines увеличиваются на 1,3%, Hyundai Motor - на 1%.

Рыночная стоимость Posco сокращается на 0,6%, Samsung Electronics - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов, по данным Trading Economics. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

В заявлении RBA по итогам июльского заседания отмечается, что прогноз инфляционных рисков стал более сбалансированным, а рынок труда находится в хорошем состоянии. При этом регулятор по-прежнему обеспокоен перспективами экономики на фоне неопределенности вокруг совокупного спроса и предложения.

Капитализация BHP уменьшается на 1,1%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск снизилась на $0,32 (0,46%), до $69,26 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $1,28 (1,9%), до $69,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,38 (0,56%), до $67,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,93 (1,4%), до $67,93 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной.

Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

"Предложение на рынке растет, однако и спрос также остается лучше ожиданий", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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