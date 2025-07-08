"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 266 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ляйсан Седовой.

Согласно трехлетней дивидендной политике компании на 2024-2026 годы, отмечает эксперт, МТС выплачивает фиксированный размер дивиденда по итогам года в размере 35 рублей на акцию.

"Анализируя предыдущие три выплаты за 2021-2023 годы, можно заметить, что закрытие дивидендного "гэпа" в 2022 году заняло более 200 торговых дней. В 2023 году "гэп" примерно с таким же размером и вовсе не смог закрыться. В 2024 году глубина "гэпа" составила около 15%, и котировки точно также все еще не смогли восстановиться до прежних уровней", - обращает внимание Седова.

"На скорость закрытия "гэпов" влияют ожидания по размеру будущих выплат. Выплата за 2025 год ожидаема и соответствует принятой политике компании, в ней также заинтересован основной акционер - АФК "Система". Но есть проблема: у МТС высокая долговая нагрузка, - указыват эксперт брокера в обзоре. - По итогам 1К25 отношение чистого долга к OIBDA сложилось на уровне 1,8x. Высокая процентная ставка также давит на чистую прибыль: рост финансовых расходов привел к падению квартальной прибыли на 88% по сравнению с прошлым годом. Это может привести к тому, что для поддержания выплаты в размере около 70 млрд рублей эмитент может в очередной раз повысить свою долговую нагрузку за счет новых займов".

На закрытие дивидендного "гэпа" в текущем году, по мнению Седовой, снова может уйти около 5-6 месяцев. Сократить этот срок, на ее взгляд, может смягчение политики ЦБ РФ и снижение процентной ставки на заседании в июле. Также положительным катализатором могут стать новости о потенциальных IPO дочек, в частности, отмечает аналитик "Т-Инвестиций", рекламного бизнеса и кикшеринга.

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