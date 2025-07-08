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08 июля 2025 года 10:22

Рубль утром слегка корректируется вниз в паре с юанем после заметного роста накануне

Москва. 8 июля. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль понижается в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,841 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,98 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль перешел к укреплению, полностью отыграв потери предыдущей недели, в результате чего пара юань/рубль отступила к нижней границе диапазона 10,8-11,3 руб./юань, потеряв 1,1%. Поддержку ему могли оказать рост объем продаж валюты со стороны ЦБ и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к $70 за баррель. Сегодня на старте торгов ожидаем стабилизации национальной валюты на достигнутых уровнях. В текущий момент не видим фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля. При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снизилась на 0,23%, до $69,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,34%, до $67,7 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной.

Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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