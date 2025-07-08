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08 июля 2025 года 10:41
Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз 2700п во вторник - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи инерционно может протестировать сверху вниз отметку 2700 пунктов на торгах во вторник с учетом всех факторов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. Далее многое будет зависеть от готовности инвесторов выкупать дивидендные снижения (техническая просадка котировок после наступления экс-дивидендной даты), отмечает эксперт в комментарии. Из позитивных факторов для российского рынка акций Голдина отмечает продолжение смягчения монетарной политики. "Очередное заседание ЦБ РФ состоится 25 июля, и на нем, вероятнее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки. Вопрос сейчас лишь в том, насколько большим окажется шаг смягчения", - обращает внимание эксперт "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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