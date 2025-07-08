Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз 2700п во вторник - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи инерционно может протестировать сверху вниз отметку 2700 пунктов на торгах во вторник с учетом всех факторов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

Далее многое будет зависеть от готовности инвесторов выкупать дивидендные снижения (техническая просадка котировок после наступления экс-дивидендной даты), отмечает эксперт в комментарии.

Из позитивных факторов для российского рынка акций Голдина отмечает продолжение смягчения монетарной политики. "Очередное заседание ЦБ РФ состоится 25 июля, и на нем, вероятнее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки. Вопрос сейчас лишь в том, насколько большим окажется шаг смягчения", - обращает внимание эксперт "БКС МИ".

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