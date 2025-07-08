Консолидация индекса RGBI может затянуться на ближайшие три недели - ПСБ

Консолидация индекса RGBI может затянуться на ближайшие три недели, до оглашения итогов заседания Банка России (25 июля 2025 года) по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI ожидаемо перешел к консолидации над уровнем 115 пунктов - рынок госбумаг и процентных деривативов уже закладывает ставку в 18% годовых на ближайшем заседании регулятора и 16% годовых на конец текущего года, отмечает эксперт.

Традиционные недельные аукционы ОФЗ и данные по инфляции вряд ли смогут заметно изменить данные сформировавшиеся ожидания до решения ЦБ РФ 25 июля, полагает Грицкевич.

"В результате в отсутствие новых триггеров ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ; объемы торгов, как и объемы спроса на аукционах Минфина, пойдут плавно на спад. Долгосрочные перспективы рынка госбумаг остаются позитивными - рекомендуем сохранить фокус на длинные бумаги с фиксированным купоном", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.