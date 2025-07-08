Поводов для выхода курса рубля из диапазона 10,8-11,3 руб./юань пока нет - ПСБ

Поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль из диапазона 10,8-11,3 руб. за юань пока не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем на старте торгов стабилизации национальной валюты на достигнутых уровнях. В текущий момент не видим фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 руб. за юань. При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - пишет эксперт в комментарии.

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