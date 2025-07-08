.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
Дефицит бюджета РФ в 1-м полугодии составил 1,7% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Его размер в отношении к ВВП достиг годового прогноза, свидетельствует краткая ежемесячная информация...
 
Участники рынка e-commerce предлагают ввести отдельные коды ОКВЭД
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила в Минэкономразвития и ФНС предложение ввести отдельные коды ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Документ есть в...
 
В РФ могут ввести обязательную маркировку ИИ-контента
В конце мая Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ввести для физических и юридических лиц обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного...
 
08 июля 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине " очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель американского Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты. Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои пошлины в ответ, то Вашингтон поднимет свои тарифы на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе. Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Президент США подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа. "Я определил, основываясь на дополнительной информации и рекомендациях различных высокопоставленных должностных лиц, что необходимо и уместно продлить приостановку, введенную в действие указом президента 14266 до 12:01 по восточному летнему времени 1 августа 2025 года", - говорится в указе, текст которого публикует Белый дом. Отмечается, что этот перенос не относится к Китаю.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях (срок истекал 9 июля).

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшой рост (+0,1%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 8 июля.

Азиатские рынки акций в основном растут во вторник, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка. Президент США Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,7%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,3%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

Вместе с тем цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 0,4%, до $69,3 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 1,9%, до $69,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,37%, до $67,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $67,93 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной. Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 30,214 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,356 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля снизился на 0,08% и составил 115,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (5-7 июля) прибавил 0,02%, поднявшись до 1109,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,81%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,57%) и "Ростелеком-002P-01R" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1,83%), "МТС-001P-20" (-1,32%) и "РЖД-001P-03R" (-0,85%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ. Компания установила величину спреда к ключевой ставке на уровне 3,5% годовых. "Сэтл групп" также проводит премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на него запланирован на 10 июля. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Дюрация составит около 1,34 года. Техразмещение данного выпуска запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Обе эмиссии размещаются в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 100 млрд рублей.

Авто финанс банк во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,56% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П18 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не более 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 22,24% годовых. Условиями займа также предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 июля 2025 года 19:31
Рубль во вторник незначительно понизился в паре с юанем в рамках коррекции после заметного роста накануне
Москва. 8 июля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного опустился в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,855 руб., что на 1,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
08 июля 2025 года 19:27
Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 2755п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 8 июля. Рынок акций РФ по итогам основных торгов во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных внешних сигналов, подросшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $70 за баррель) и укрепления рубля; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2755 пунктов; лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,7%, до 512,9 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).    читать дальше
.
08 июля 2025 года 19:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 170,09 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с 205,77 рубля до 170,09 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Потенциал снижения составляет 12% с текущих уровней. "На фоне замедления роста...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 18:23
Доллар будет колебаться в июле в диапазоне 78,8-79,2 руб. - "Велес Капитал"
Доллар будет колебаться в июле в диапазоне 78,8-79,2 руб., а юань попытается закрепиться выше 11 руб., полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В парах с долларом и юанем рубль остается вблизи максимумов с начала года, - отмечает...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 17:46
"Финам" сохраняет рейтинг акций Entergy на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Entergy и прогнозную стоимость на уровне $76,8, что соответствует потенциалу снижения на 6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Entergy представила сильный отчет за январь - март 2025 года, превзойдя рыночные ожидания по...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 17:16
Акции Распадской и Мечела не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Распадской" и "Мечела" не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты ожидают, что российская угольная отрасль продолжит испытывать трудности вследствие ряда причин: роста издержек, низких мировых цен и...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 16:45
Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику "префов" Ростелекома лучше рынка - "Велес Капитал"
Дивидендные ожидания могут обеспечить динамику привилегированных акций "Ростелекома" лучше рынка, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Бумаги "Ростелекома" пытаются развить рост, начатый в конце июня после объявления об итоговых дивидендах за 2024 год, - пишет эксперт в комментарии....    читать дальше
.
08 июля 2025 года 16:12
Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - Freedom Finance Global
Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - индекс Мосбиржи может опуститься до 2700 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1050-1070 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впереди основная волна дивидендных отсечек, напоминает эксперт в комментарии....    читать дальше
.
08 июля 2025 года 15:33
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Ленты с целевой ценой 1700 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Ленты" с целевой ценой 1700 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 21% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Эксперты отмечают ряд позитивных факторов: - "Лента" входит в пятерку крупнейших розничных российских...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 15:30
Рубль днем слегка корректируется вниз в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 8 июля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем во вторник, рубль слегка понижается на фоне дешевеющей нефти и в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8525 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
08 июля 2025 года 15:03
Потенциал роста акций Транснефти еще не исчерпан - "Эйлер"
Потенциал роста акций Транснефти еще не исчерпан, полагают аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" Андрей Полищук, Виталий Сазонов и Арина Кабисова. "Фаворит прошлой недели - привилегированные акции "Транснефти" - оказался лучшим в секторе (+2,4% н/н), опередив в доходности индекс Мосбиржи на...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:37
S&P; 500 будет двигаться в диапазоне 6170-6290п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 6170-6290 пунктов на торгах во вторник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "S&P 500 откатился вниз от исторического...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:01
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Газпрома, Полюса и Соллерса - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Газпрома" ПАО "Полюс" и ПАО "Соллерс", считают аналитики банка ПСБ. Совокупная выручка отраслей в 2024 году выросла на 18% г/г - до 316 трлн рублей. Основной вклад в рост показателя внесли газовая промышленность, машиностроение, нефтедобыча и...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 37,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 37,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 28,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент запустил в Дмитрове линию по...    читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:00
"Префы" Транснефти привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "Транснефти" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Несмотря на ожидаемый прирост добычи вследствие повышения квот ОПЕК+ (с августа текущего года), акции российских нефтедобытчиков не входят в наш список фаворитов на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.