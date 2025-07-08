Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сформировавшихся на рынке ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия. "Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Россия наносит Украине " очень сильный удар". Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие". Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью". "Я останавливаю войны", - сказал он.

Пентагон отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель американского Минобороны Шон Парнелл. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", - сказал он.

Парнелл отметил, что американская система оценки президентом зарубежных военных поставок "остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего".

Издание Politico сообщает что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты. Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои пошлины в ответ, то Вашингтон поднимет свои тарифы на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе. Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Президент США подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа. "Я определил, основываясь на дополнительной информации и рекомендациях различных высокопоставленных должностных лиц, что необходимо и уместно продлить приостановку, введенную в действие указом президента 14266 до 12:01 по восточному летнему времени 1 августа 2025 года", - говорится в указе, текст которого публикует Белый дом. Отмечается, что этот перенос не относится к Китаю.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях (срок истекал 9 июля).

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшой рост (+0,1%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 8 июля.

Азиатские рынки акций в основном растут во вторник, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка. Президент США Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,7%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,3%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.

Вместе с тем цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 0,4%, до $69,3 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 1,9%, до $69,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,37%, до $67,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $67,93 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной. Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 30,214 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,356 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля снизился на 0,08% и составил 115,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (5-7 июля) прибавил 0,02%, поднявшись до 1109,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,81%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,57%) и "Ростелеком-002P-01R" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1,83%), "МТС-001P-20" (-1,32%) и "РЖД-001P-03R" (-0,85%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ. Компания установила величину спреда к ключевой ставке на уровне 3,5% годовых. "Сэтл групп" также проводит премаркетинг выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 19 месяцев (570 дней) объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на него запланирован на 10 июля. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Дюрация составит около 1,34 года. Техразмещение данного выпуска запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Обе эмиссии размещаются в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 100 млрд рублей.

Авто финанс банк во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,56% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П18 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не более 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 22,24% годовых. Условиями займа также предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.