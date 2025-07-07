"Т- Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МТС" с целевой ценой 266 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Акции "МТС" в понедельник теряют около 11% с открытия торгов. Причина падения - дивидендный гэп, указывают эксперты. В пятницу бумаги последний день торговались с правом на получение дивидендов за прошлый год. Дивдоходность - более 15%.

"Согласно трехлетней дивидендной политике компании на 2024-2026 годы, "МТС" выплачивает фиксированный размер дивиденда по итогам года в размере 35 рублей на акцию, - отмечают аналитики брокера. - Анализируя предыдущие три выплаты за 2021-2023 годы, можно заметить, что закрытие дивидендного гэпа в 2022 году заняло более 200 торговых дней. В 2023 году гэп примерно с таким же размером и вовсе не смог закрыться. В 2024 году глубина гэпа составила около 15%, и котировки точно так же все еще не смогли восстановиться до прежних уровней".

По оценке аналитика "Т-Инвестиций" Ляйсян Седовой, на закрытие дивгэпа в этом году снова может уйти около 5-6 месяцев.

"Но есть проблема: у "МТС" высокая долговая нагрузка, - подчеркивает стратег. - По итогам первого квартала 2025 года отношение чистого долга к OIBDA сложилось на уровне 1,8x. Высокая процентная ставка также давит на чистую прибыль: рост финансовых расходов привел к падению квартальной прибыли на 88% по сравнению с прошлым годом. Это может привести к тому, что для поддержания выплаты в размере около 70 млрд рублей "МТС" может в очередной раз повысить свою долговую нагрузку за счет новых займов".

Сократить этот срок, на взгляд экспертов брокера, может смягчение политики ЦБ и снижение процентной ставки на заседании в июле. Такое решение регулятора позитивно скажется на снижении процентных расходов "МТС". Также положительным катализатором могут стать новости о потенциальных IPO дочек, в частности, рекламного бизнеса и кикшеринга.

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