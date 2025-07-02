Акции X5 - одни из фаворитов на рынке акций РФ - Freedom Finance Global

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) являются одними из фаворитов на российском рынке акций, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Решение направить на дивиденды не только текущую, но и накопленную прибыль говорит о желании менеджмента эмитента сделать акции более привлекательными для инвесторов. Если финансовые показатели сохранятся на текущем уровне, можно ожидать, что Х5 продолжит дивидендные выплаты в расширенном объеме. Потенциально это может означать доходность до 15% и далее, что выгодно отличает компанию от большинства эмитентов на российском рынке, - пишет эксперт. - Такие дивиденды могут вывести в лидеры роста акции Х5 на Московской бирже, когда ключевая ставка рефинансирования в России опустится ниже дивидендной доходности компании, что может произойти уже в следующем году. При этом компания является бенефициаром укрепления российского рубля (как импортер) и остается лидером отрасли в РФ, что делает ее одним из наших фаворитов на российском фондовом рынке".

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