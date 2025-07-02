Дивдоходность акций Астры сохранится в пределах 3-4% - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность акций "Группы Астра" сохранится в пределах 3-4%, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

С учетом темпов роста выручки, устойчивой маржинальности и поддержки со стороны государства в рамках политики технологического суверенитета, отмечает эксперт, можно ожидать, что "Группа Астра" продолжит ежегодно выплачивать дивиденды. Однако в краткосрочной перспективе приоритетом останется масштабирование бизнеса, обращает внимание он.

"В этом контексте дивидендная доходность в пределах 3-4% годовых выглядит как разумный компромисс между интересами акционеров и необходимостью инвестиций в развитие. Считаем, что стоимость акций эмитента недооценена и справедливая оценка их бумаг находится в районе 450 рублей за штуку", - пишет Чернов в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.