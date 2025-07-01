Рубль днем немного снижается в паре с юанем после завершения налогового периода июня

Москва. 1 июля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем во вторник, рубль опускается после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,94 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,71 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 36 копеек, до 92,82 руб./EUR1.

Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением в понедельник пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Отметим, что национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы, что будет сдерживать продажи в рубле и не позволит юаню продемонстрировать сильное укрепление, - пишет эксперт. - В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 руб.".

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином РФ объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в понедельник в кулуарах "Летней школы" Банка России.

Он добавил, что ЦБ может рассмотреть более значимые варианты снижения, чем на заседании в июне.

Цены на нефть немного ускорили темпы роста днем во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,75%, до $67,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,81%, до $65,63 за баррель.

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

Основное внимание рынка теперь обращено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

С апреля эта группа начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличивать добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Банк России во вторник, 1 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 251,475 млрд рублей) в среднем по ставке 20,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 24 июня, ЦБ разместил 1 трлн 90 млрд рублей (при лимите 1 трлн 90 млрд рублей и спросе 2 трлн 427,348 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых.