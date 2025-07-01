.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного снижается в паре с юанем после завершения налогового периода июня
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
Минюст хочет изменить регулирование судебно-экспертной деятельности в РФ
Минюсту удалось вернуть в законотворческую повестку законопроект, который существенно изменит регулирование судебно-экспертной деятельности в России. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму и принята в первом чтении в 2013 г., а в 2018 г....
 
Банки неохотно снижают ставки по потребкредитам
Банки неохотно снижают ставки по потребкредитам - лишь 6 из топ-15 игроков сделали это в июне. Как пишут "Известия", это следует из данных на сайтах кредитных организаций. Само сокращение ставок незначительное: средний уровень полной стоимости...
 
Продажи полисов для путешественников выросли на 11%
В 1-м полугодии 2025 г. продажи полисов для путешественников выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страховка подешевела в среднем на 5%, до 2534 рублей, пишет "Российская газета". В пятерку направлений, куда туристы чаще всего...
 
01 июля 2025 года 15:30

Рубль днем немного снижается в паре с юанем после завершения налогового периода июня

Москва. 1 июля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем во вторник, рубль опускается после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,94 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,71 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 36 копеек, до 92,82 руб./EUR1.

Существенных движений на российском валютном рынке во вторник не ожидается, китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 рублей, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением в понедельник пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Отметим, что национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы, что будет сдерживать продажи в рубле и не позволит юаню продемонстрировать сильное укрепление, - пишет эксперт. - В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 руб.".

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином РФ объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в понедельник в кулуарах "Летней школы" Банка России.

Он добавил, что ЦБ может рассмотреть более значимые варианты снижения, чем на заседании в июне.

Цены на нефть немного ускорили темпы роста днем во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,75%, до $67,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,81%, до $65,63 за баррель.

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

Основное внимание рынка теперь обращено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

С апреля эта группа начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличивать добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Банк России во вторник, 1 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 251,475 млрд рублей) в среднем по ставке 20,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 24 июня, ЦБ разместил 1 трлн 90 млрд рублей (при лимите 1 трлн 90 млрд рублей и спросе 2 трлн 427,348 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 июля 2025 года 10:31
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Biotech ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Biotech ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 64,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "За период с нашего последнего обновления...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 10:13
Рубль продолжит в среду движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль продолжит в среду движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Юань на старте может попытаться продолжить восходящую динамику и протестировать сопротивление на...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет основные торги в среду в диапазоне 2820-2880п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2820-2880 пунктов в ходе основной сессии в среду на ожиданиях недельных данных по инфляции, на вечерней же сессии не исключен рывок вверх при положительной статистике, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 09:38
"Цифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку акций Мечела
ифра брокер" пока сохраняет осторожную оценку перспектив акций "Мечела" ввиду по-прежнему сложной конъюнктуры в угольной отрасли, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам на 2025-2026 годы с возможностью погашения...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 09:19
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - занятость в частном секторе США в июне от ADP; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - розничные продажи и...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 19:41
Рынок акций РФ консолидировался у 2850п по индексу МосБиржи, лидировал в росте Мечел на новостях
Москва. 1 июля. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также попытки нефти подрасти (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался около рубежа 2850 пунктов, лидировали в росте акции "Мечела" (+5% и +4,7% "префы") на новостях об оптимизации платежей по кредитам.    читать дальше
.
01 июля 2025 года 19:23
Рубль во вторник немного опустился в паре с юанем после завершения налогового периода июня
Москва. 1 июля. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль опустился после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,939 руб., что на 1,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 июля 2025 года 18:53
Топ-5 инструментов на фоне возможного снижения ставки ЦБ РФ - "Цифра брокер"
Аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский выбрал пять выигрышных инструментов на фоне возможного снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2025 года. "Все чаще в информационном поле появляются комментарии и мнения (в том числе Банка России) о...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 18:13
"Финам" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 3052 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Диасофта" с 4214 руб. до 3052 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 0,8% без учета дивидендов от текущего уровня, и рейтинг с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент отчитался за...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 17:39
"Цифра брокер" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций Промомеда
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед" на долгосрочном горизонте, сообщается в материале ведущего аналитика Наталии Пырьевой. "Мы положительно оцениваем объявление о программе buyback эмитента, поскольку она рассчитана на долгосрочную мотивацию сотрудников и не приводит к...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 16:54
Котировки золота, вероятно, продолжат рост - "БКС МИ"
Котировки золота, вероятно, продолжат рост из-за высоких инфляционных ожиданий и геополитической нестабильности, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") на третий квартал 2025 года. "Полагаем, что в ответ на снижение курса доллара и сохранение геополитической нестабильности...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 16:20
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 213,48 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 240,01 рубля до 213,48 рубля за штуку, рекомендация сохраняется на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акционеры эмитента на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:51
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти". Таким образом, в текущий состав вошли "Магнитогорский...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:14
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность эмитента за первые пять месяцев текущего года по МСФО мы оцениваем как в целом...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 14:45
ЦБ РФ может взять паузу после снижения ставки в июле - Freedom Finance Global
Банк России может взять паузу после ожидаемого снижения ключевой ставки в июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Формируется в целом благоприятная основа для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, тем не менее, отмечает эксперт, сохраняются...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.