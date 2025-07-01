"Цифра брокер" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций Промомеда

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед" на долгосрочном горизонте, сообщается в материале ведущего аналитика Наталии Пырьевой.

"Мы положительно оцениваем объявление о программе buyback эмитента, поскольку она рассчитана на долгосрочную мотивацию сотрудников и не приводит к размытию долей текущих акционеров. "Промомед" - одна из наших топ-идей на 2025 год, сохраняем свой позитивный взгляд на бумаги в долгосрочной перспективе в качестве "истории роста", - пишет эксперт.

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