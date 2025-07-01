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Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций Промомеда
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01 июля 2025 года 17:39
"Цифра брокер" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций Промомеда
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед" на долгосрочном горизонте, сообщается в материале ведущего аналитика Наталии Пырьевой. "Мы положительно оцениваем объявление о программе buyback эмитента, поскольку она рассчитана на долгосрочную мотивацию сотрудников и не приводит к размытию долей текущих акционеров. "Промомед" - одна из наших топ-идей на 2025 год, сохраняем свой позитивный взгляд на бумаги в долгосрочной перспективе в качестве "истории роста", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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