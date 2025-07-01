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01 июля 2025 года 15:14
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность эмитента за первые пять месяцев текущего года по МСФО мы оцениваем как в целом нейтральную. В ближайшее время внимание инвесторов будет направлено на результаты прошедшего 30 июня ГОСА, на котором должен был рассматриваться вопрос о выплате больших дивидендов за 2024 год. Они, как ожидается, будут обнародованы 2 июля", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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