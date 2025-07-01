ЦБ РФ может взять паузу после снижения ставки в июле - Freedom Finance Global

Банк России может взять паузу после ожидаемого снижения ключевой ставки в июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Формируется в целом благоприятная основа для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, тем не менее, отмечает эксперт, сохраняются проинфляционные риски.

В первую очередь, указывает Чернов, из-за индексации сбытовых надбавок на электроэнергию с 1 июля 2025 года. "Это приведет к увеличению издержек бизнеса, которые могут быть переложены на потребителя, способствуя вторичному инфляционному эффекту. На этом фоне, несмотря на краткосрочное замедление инфляции, регулятор может сохранить осторожность и снова снизить ставку только на 100 базисных пунктов (б.п.), до 19% годовых, - указывает эксперт инвесткомпании в обзоре. - Но при позитивной июльской статистике возможно более смелое снижение - до 200-300 б.п. или до 17-18%, тем более что повышение стоимости электроэнергии для промышленных предприятий отразится на розничных ценах с временным лагом в два-четыре месяца. Такой шаг поддержал бы кредитный спрос и способствовал оживлению деловой активности".

Однако дальнейшие действия ЦБ будут строго зависеть от баланса рисков и устойчивости замедления инфляции, отмечает Чернов. "Поэтому мы считаем, что если ЦБ в июле снизит ставку более чем на 100 б.п., то на следующем заседании в сентябре он может взять паузу или замедлить шаг ее снижения снова до 100 б.п." - заключает аналитик.

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