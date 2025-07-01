Акции внутренних секторов, долгосрочные ОФЗ и корпоративные рублевые бонды наиболее интересны в III квартале - "ВТБ Мои инвестиции"

Эксперты брокера "ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на третий квартал 2025 года.

По их мнению, долгосрочные ОФЗ, корпоративные рублевые облигации высокого кредитного качества, а также акции ориентированных на внутренний рынок секторов будут наиболее привлекательны для инвестирования в июле-сентябре.

"Мы наблюдаем начало цикла снижения ключевой ставки Банком России. Полагаем, что уже в этом году она может опуститься до 18%. В таких условиях целесообразно фиксировать доходности в корпоративных облигациях первого и второго эшелона со сроком погашения от двух лет. Также стоит рассматривать увеличение срочности портфеля за счет длинных ОФЗ: по мере дальнейшего снижения ставки сохраняется потенциал роста их рыночной стоимости", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Корнилов.

В базовом сценарии аналитики брокера прогнозируют постепенное ослабление курса рубля до 86,7 руб./$1 к концу 2025 года. На этом фоне привлекательными выглядят локальные валютные облигации с доходностью 7-8% в валюте. Такие инструменты позволяют диверсифицировать валютную структуру портфеля и одновременно зафиксировать выгодную доходность, полагают эксперты.

Прогноз по индексу МосБиржи на горизонте 12 месяцев составляет 3480 пунктов (совокупная доходность - 35%). По мнению аналитиков, при снижении ключевой ставки акции компаний роста и компаний с высокой долговой нагрузкой покажут прирост лучше рынка.

"Последовательное снижение ставки ЦБ в течение нескольких заседаний может привести к перетоку из фондов ликвидности в фонды акций и более активному реинвестированию дивидендов. Динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции компаний с высокой долговой нагрузкой, акции компаний с высокими темпами роста (в основном в финансовом секторе и IT), акции компаний из секторов-бенефициаров (к примеру, недвижимость и лизинг)", - говорится в стратегии.

Наиболее интересными в III квартале останутся акции финансового, потребительского, технологического и транспортного секторов, которые выигрывают за счет устойчивого внутреннего спроса. Бумаги золотодобывающих компаний также выглядят перспективными, поскольку дают возможность для валютного хеджирования портфеля.

В число фавориты брокера на рынке акций входят привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF), бумаги "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), "Полюса" (MOEX: PLZL), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), X5, Ozon (MOEX: OZON), "Т-Технологий" (MOEX: T), "Яндекса" (MOEX: YDEX), а также "Группы Позитив" (MOEX: POSI).

Прогнозы ключевых макроиндикаторов на 2025 год (базовый сценарий): рост ВВП на 1,7%; ключевая ставка - 18% на конец 2025 года и 11-12% к концу 2026 года; инфляция - 7,3% к концу года; стоимость золота - $3300 за унцию во II полугодии; курс рубля к концу году - 86,7 руб./$1 и 11,9 рубля за юань.

В свои оценки аналитики закладывают снижение средней цены нефти марки Brent с $80 за баррель в 2024 году до $67 за баррель в 2025 году, "преимущественно из-за замедления роста мировой экономики, в том числе на фоне тарифных войн".

"Считаем, что основное снижение цен на нефть произошло в I полугодии, и полагаем, что без новых тарифных шоков цена Brent в III-IV квартале сложится на уровне $64-65 за баррель. Для российских сортов нефти мы ожидаем небольшое сокращение дисконтов в случае отсутствия новых внешних ограничений для отрасли. В результате средняя цена на российские марки может составить $54/баррель и $60/баррель за Urals FOB и ESPO FOB соответственно", - пишут они.

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