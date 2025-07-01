S&P; 500 будет двигаться в диапазоне 6140-6270п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 6140-6270 пунктов на торгах во вторник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 продолжил движение вверх в рамках равноудаленного канала, достигнув нового исторического максимума. Верхняя граница канала может выступить сопротивлением (следим за зоной 6220-6230 пунктов). Ралли остается достаточно узким: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, по-прежнему колеблется около 50%, - указывает эксперт. - Инвесторы надеются на расширение восходящего тренда, что обеспечило бы его устойчивость. Впрочем, индикатор RSI достиг зоны перекупленности, поэтому перед продолжением активного роста вероятно вхождение рынка в фазу консолидации".

Байтерек также отмечает, что первый торговый день июля будет насыщен макроэкономическими новостями.

Ключевым релизом вторника станет публикация майских данных числа открытых вакансий JOLTS.

Кроме того, будут опубликованы июньские индексы деловой активности в промышленности (PMI) от S&P Global и от ISM.

Также выйдут данные расходов на строительство за май.

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