"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 3600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 3100 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акционеры эмитента одобрили дивиденды за I квартал 2025 года в размере 33 руб. на акцию. Несмотря на текущий низкий уровень дивидендов, мы положительно оцениваем сам факт выплаты, который будет позитивно воспринят рынком", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50- и 200-дневных скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3100 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

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