Индекс Мосбиржи взял курс на 2930п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи взял курс на 2930 пунктов, первую цель текущего роста, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Можно констатировать, что рынок вышел вверх из "треугольника" и движение обещает продолжиться. На утренних торгах рынок прибавляет еще почти полпроцента. Первой целью роста индекса Мосбиржи является район 2930 пунктов, там находятся два незакрытых "гэпа" - от 12 и 15 мая 2025 года, - пишет эксперт. - Не исключено, что рынок акций попытается догнать ушедшие вперед облигации. Об этом говорит тот факт, что в понедельник лучшими были именно бумаги, для которых стоимость кредита имеет решающее значение. В то же время мы по-прежнему уверены, что небольшое снижение ставки не приведет к фундаментальному улучшению их бизнеса. Среднесрочно бумаги таких эмитентов неинтересны, но спекулятивно на них можно "покататься" в обе стороны".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.