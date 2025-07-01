Рыночная конъюнктура для долгового рынка остается позитивной - ПСБ

Рыночная конъюнктура для долгового рынка в целом остается позитивной; длинные облигации с фиксированным купоном покажут опережающую динамику до конца текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI продолжает обновлять годовые максимумы, достигнув 115 пунктов, констатирует эксперт.

Поддержку рынку оказало заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина, что Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на один процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные. Это повышает вероятность достижения 16% по ключевой ставке и 13% по 10-летним ОФЗ на конец года (14,7% на текущий момент), указывает Грицкевич.

Минфин увеличил программу заимствований на III квартал до 1,5 трлн руб. с 1,3 трлн руб. во II квартале. "Отметим, что 16.07.2025 погашается выпуск ОФЗ 26234 на 0,5 трлн руб., в результате чего объем нетто-привлечения в 3К25 будет даже ниже 2К25. - 1 трлн руб. Напомним, за апрель-июнь Минфин продал ОФЗ на 1,47 трлн руб. по номиналу (выручка составила 1,18 трлн руб.)", - обращает внимание аналитик ПСБ.

"В целом рыночная конъюнктура для долгового рынка остается позитивной; по-прежнему считаем, что длинные облигации с фиксированным купоном покажут опережающую динамику до конца текущего года", - заключает эксперт в обзоре.

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