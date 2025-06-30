Рубль отыграл утренние потери, немного укрепляется благодаря остаточному спросу экспортеров на рублевую ликвидность в единый день уплаты налогов

Москва. 30 июня. Китайский юань остался почти на уровне предыдущего закрытия на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль практически не изменился после завершения налоговых выплат июня - в понедельник экспортеры должны были перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,92 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 июля на 5,99 копейки, до 78,5284 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,13 копейки, до 92,2672 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе оставался стабильным: пара "доллар-рубль" закрылась вблизи 78,2 руб./$1, а "юань-рубль" - около 10,9 руб./юань. Ключевым драйвером оставался налоговый период, традиционно стимулирующий продажу экспортной выручки. Кроме того, внешний фон был относительно спокойным: 18-й пакет санкций ЕС так и не был принят - он по-прежнему находится на стадии обсуждения, что временно снизило давление на рубль. Кроме того, геополитическая риторика сыграла в пользу российской валюты - заявления о возможном возобновлении диалога с Западом и дипломатическая пауза в острых конфликтах создали умеренно позитивный фон", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления аналитической поддержки компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Марина Цуцкиридзе.

"Рубль открылся вниз к юаню и символически обновил пятничный минимум, но быстро восстановился. В середине торгов восходящее движение ускорилось, российская валюта приближалась к недельной вершине и торговалась в умеренном плюсе. Фактор очередного налогового периода при этом уже исчерпал себя, так как сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Для этих целей последние продажи иностранной валюты в режиме "завтра" (TOM) осуществлялись в пятницу. Поддержку рублю, вероятно, оказывает усиление ожиданий смягчения денежно-кредитных условий. Это увеличивает количество операций в рамках стратегии кэрри-трейд, когда под низкую процентную ставку занимается инвалюта, которая потом продается за рубли, а на них покупаются облигации, в первую очередь ОФЗ. Их доходность снижается (котировки растут) в сторону ожидаемого на среднесрочном или долгосрочном горизонтах уровня ключевой ставки. Сегодня индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил максимум с апреля 2024 года", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России в июле может уточнить оценку уровня нейтральной ставки, сейчас она составляет 7,5-8,5%.

"Мы можем ее уточнить", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах "Летней школы" Банка России. "Мы актуализируем наши оценки по нейтральной ставке к каждому июльскому заседанию. По итогам июльского заседания в прогнозе это будет видно", - добавил зампред ЦБ.

Фактором уменьшения оценки уровня нейтральной ставки с 7,5-8,5% может стать потенциальное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле, высказал в апреле мнение советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Решение об изменении цены отсечения принято не было.

ЦБ в июле 2024 года повысил оценку нейтральной ставки с 6-7% до 7,5-8,5%. Это решение, как пояснил ранее Тремасов, отчасти было связано с переходом к более мягкой бюджетной политике с повышением цены отсечения.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в понедельник, но отступили от внутридневных минимумов. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы спроса и предложения.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $67,59 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) теряют в цене 1,05% и торгуются на уровне $64,83 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение стало максимальным с марта 2023 года. В ходе торгов в понедельник цены на Brent опускались до $65,92 за баррель, а на WTI - до $64,5 за баррель.

Достижение договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем развеяло опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив, возросшие ранее в этом месяце на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если там продемонстрируют мирный настрой.

Внимание трейдеров постепенно смещается на заседание ОПЕК+, которое пройдет 6 июля. На нем будет принято решение относительно объемов добычи в августе.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 июня повысилась на 13 базисных пунктов - до 19,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в понедельник на 3 базисных пункта, до 20,3% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,91% годовых.