Индекс Мосбиржи при прочих равных может подняться к 2900п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи при прочих равных может подняться к 2900 пунктам в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"В целом на российском рынке акций складываются благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления фондовых индексов. Текущие показатели инфляции и, как следствие, более устойчивые ожидания относительно перспектив снижения ключевой ставки поддерживают на плаву позитивные настроения на рынке облигаций, что со временем благоприятно отразится и на динамике индексов, - пишут эксперты в комментарии. - Слабая динамика нефтяных котировок выступает сдерживающим фактором, тем не менее потенциальное ослабление рубля (в случае дальнейшего снижения процентных ставок) окажет поддержку доходам представителей нефтегазового сектора. При прочих равных баланс рисков складывается в пользу восстановления в направлении 2900 пунктов по индексу Мосбиржи".

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